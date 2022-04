Kaleva Median asiakaspalvelu saattaa olla ruuhkautunut seuraavien viikkojen aikana. Syynä ruuhkautumiselle on, että yhtiölle asiakaspalvelun tuottavan Nesenta Oy:n työntekijöistä noin 60 prosenttia osallistuu ICT-alan työtaisteluun, joka alkoi maanantaina 25. huhtikuuta kello 6.

Lakon vuoksi Kaleva Median asiakaspalvelun aukioloaikoja supistetaan. Asiakaspalvelu on auki kello 7–16 (normaalisti kello 7–21), viikonloppuisin asiakaspalvelu on auki kello 7–12 (normaalisti klo 7–17). Lakon aikana asiakaspalvelun takaisinsoittojärjestelmä ei ole käytössä. Rovaniemen asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikosta 27. huhtikuuta lähtien.

Asiakaspalvelu pyritään pitämään näillä toimenpiteillä niin sujuvana kuin se on mahdollista työtaistelutilanteessa. Lakosta kerrotaan asiakaspalvelussa puhelinnauhoitteella ja asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti itsepalvelun kautta.

Kaksiviikkoinen lakko päättyy sunnuntaina 8. toukokuuta. Lakko jatkuu 9.–22. toukokuuta välisenä aikana, jos ratkaisua ei saavuteta ennen sitä.