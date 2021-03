Muissa pohjoismaissa helikopterilla liikkuminen luontoon on ihan normaalia arkipäivää, Suomessa tähän ei ole vielä totuttu, sanoo HF Helicopters Oy:n toimitusjohtaja Mika Mononen. Kuva: Marja-Liisa Ruhanen

HF Helicopters Oy on perustanut Ivaloon kiinteän toimipisteen. Helsinkiläinen helikopterilentotoimija on jo kymmenen vuoden ajan lentänyt Lapissa muun muassa porotalouslentotöitä sekä erityyppisiä riistanlaskenta- ja kartoituslentoja. Nyt tarkoituksena on kehittää alueen matkustajalentotoimintaa.

Toiminnan lisätukijalkana yhtiöllä on useampivuotinen sopimus Rovakaira Oy:n energiaverkkojen tarkistamisesta yhdessä Insplan Oy:n kanssa. Lisäksi yhtiö on avustanut Metsähallitusta erämaakohteiden kiireellisissä kunnostus- ja ylläpitotapauksissa, sekä luonnon varojen tutkinnassa.