Kiova

Kansainvälisen atomienergia järjestön IAEA:n jäsenet lähtivät Kiovasta kohti Zaporizhzhjaa. Kuva: ROMAN PILIPEY

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajaryhmä on saapunut Zaporizhzhjan kaupunkiin vierailulle venäläisten miehittämään ydinvoimalaan, kertoo AFP:n kirjeenvaihtaja.

Tarkastajaryhmä aloittaa työnsä venäläisten miehittämässä Zaporizhzhjan ydinvoimalassa Ukrainassa huomenna.

Vajaan parinkymmenen auton saattueen saapuessa kaupunkiin oli puolessa ajoneuvoista kirjeenvaihtajan mukaan Yhdistyneiden kansakuntien kirjaimet. 14-päinen ryhmä oli lähtenyt Kiovasta aamulla kohti ydinvoimalakaupunkia.

Ryhmä on yrittänyt lähteä käynnille puolen vuoden ajan, kertoi IAEA:n johtaja Rafael Grossi. Hän vakuutti IAEA:n olevan tehtävänsä tasalla ja siihen valmis.

– Minun tehtäväni on estää ydinonnettomuus ja suojella Euroopan suurinta ydinvoimalaa, Grossi sanoi AFP:n mukaan ryhmän saavuttua Zaporizhzhjan kaupunkiin.

Grossin mukaan ryhmä viettää ydinvoimalalla muutaman päivän ja raportoi sitten tilanteesta.

Tehtävän vakavuudesta kertoo se, että järjestön johtaja Grossi johtaa ryhmää itse.

Voimalan turvallisuus on herättänyt kansainvälistä huolta sen ympärillä käytyjen taistelujen takia. IAEA on korostanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.

Ampumisia tänään ydinvoimalan läheisyydessä

Ukraina on vaatinut ryhmän pääsemistä Zaporizhzhjan ydinvoimalalle Ukrainan hallitseman alueen kautta, mikä tarkoittaisi, että tarkastajat tarvitsevat turvatakuut molemmilta puolilta.

– Venäjän miehitysjoukkojen tulee lopettaa ampuminen IAEA:n käyttämillä reiteillä, eivätkä ne saa estää sen toimintaa voimalassa, ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko kirjoitti.

Venäjän puolustusministeri puolestaan syytti Ukrainaa jatkuvista provokaatioista, jotka häiritsevät tarkastajaryhmän työtä.

Nikopolin alueen sotilashallinnon päällikön Jevhen Jevtushenkon mukaan Venäjän armeija tulittaa Enegodarin kaupunkia, joka sijaitsee Dnipro-joen rannalla ydinvoimalan läheisyydessä.

– Nämä provokaatiot ovat vaarallisia, Jevtushenko sanoo.

Pormestari Dmytro Orlov kirjoitti Telegramissa tulitusten osuneen rakennukseen, jossa kaupunginvaltuusto työskentelee. Hyökkäys tapahtui vain tunteja sen jälkeen, kun kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajaryhmä lähti Ukrainan pääkaupungista Kiovasta kohti Venäjän joukkojen miehittämää Zaporizhzhjan ydinvoimalaa.

Zelenskyi sanoi olevansa kiitollinen vierailusta

Alun perin Ukraina pelkäsi, että IAEA:n vierailu Zaporizhzhjassa tarkoittaisi Venäjän miehityksen legitimisointia. Lopulta Ukraina kääntyi tarkastuksen kannalle, mutta vaati, että sinne matkustetaan Ukrainan hallussa olevien alueiden kautta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi Grossin tiistaina ja sanoi olevansa erittäin kiitollinen järjestön käynnistä.

Maan ulkoministeri Dmytro Kuleba arveli maanantaina, että tehtävästä tulee järjestön historian vaikein.

Ukrainan lisäksi muiden muassa teollisuusmaiden G7-järjestö on vaatinut, että IAEA:n tarkastajille on taattava esteetön pääsy ydinvoimalaan ja että tarkastajien on saatava keskustella suoraan ja ilman välikäsiä ydinvoimalan käytöstä vastaavan ukrainalaisen henkilökunnan kanssa.

G7-ryhmään kuuluvat Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Britannia ja Yhdysvallat.