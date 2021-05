Suomi on selvinnyt koronasta verrattain hyvin. Sairastuneita ja kuolleita on vähemmän ja taloutemme on selvinnyt paremmin kuin useimmissa muissa maissa. Tästä on kiittäminen oikein ajoitettuja rajoitustoimia ja ihmisten vastuullista toimintaa.

Rokotukset edistyvät, ja voimme toivottavasti jo pian palata normaalimpaan elämään. Korona on jättänyt yhteiskuntaan kuitenkin syvät arvet. Työttömyys on lisääntynyt, oppimisvajeita syntynyt, yksinäisyys syventynyt ja hoitovelka kasvanut. Edessämme on pitkä koronan jälkihoito.