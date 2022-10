Lumijoelle Oulun Kiimingistä muuttanut Hanna Moilanen perheineen on ollut tyytyväinen niin kunnan terveyspalveluihin kuin lasten kerhotoimintaan. Vaunuissa tuhisee 11-kuukautinen Tauno ja Vinski-koira on muuten vain innoissaan. Kuva: Pekka Peura

Ihmiset haluavat perustason sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä. Näin ajattelee myös lumijokinen perheenäiti Hanna Moilanen, joka työntää lastenvaunuja kirkonkylän raitilla Tauno-pojan nukkuessa ja Vinski-koiran tutkiessa uteliaasti ympäristöä.

Muutama vuosi sitten Oulun Kiimingistä Lumijoelle muuttanut kolmilapsinen perhe on arjessaan tarvinnut neuvola-, lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja. Moilanen on tyytyväinen, kun korvatulehduskierteessä ajan ja hoidon on saanut nopeasti läheiseltä terveysasemalta.