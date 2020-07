Martikaisen silmin ohi ajavilla autoilla näyttää olevan koko ajan kiire johonkin. Kuva: Sampo Nevalainen

Miltä kuulostaisi kevyt 1 600 kilometrin kävelylenkki? Paavo Martikaiselle epätodelliselta kuulostava matka on mahdollisuus syventyä omiin mietteisiin.

Nuorgamista 21. päivä kesäkuuta alkanut kävelymatka on saavuttanut Koillismaan. Martikainen on taittanut matkaansa kohti Kotkaa reilut 30 vuorokautta ja kävellyt keskimäärin 23 kilometriä päivässä. Käsissään hänellä on sauvat ja perässä kulkee vetovaunu.