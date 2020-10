Kuva: Jarno Pellinen

Kesällä se alkoi. Nopeimmat olivat katsoneet ranskalaissarja Le Bureaun heinäkuun alussa julkaistun viidennenkin kauden yhteen soittoon ja harmittelivat, että mistä nyt sisältöä, jos ei nyt elämään, niin ainakin tv-iltoihin. Monet valittelivat tyhjää oloaan.

Sama tunne on hiipinyt omaankin mieleen. Hurahdin tähän sarjaan heti sen ensimmäisten kausien ilmestyttyä Areenaan keväällä, mutta olen nautiskellut siitä hitaammin.

Ranskalaisesta tiedustelupalvelusta kertovassa sarjassa on sen verran monimutkaiset juonikuviot, että kovin väsyneenä sitä ei voi katsoa, jotta saa varmasti kaiken irti. Toisekseen tämä on sellainen herkkupala, että sen haluaa säästää hyvään hetkeen.

Lisäksi meno on sen verran jännittävää, että kaksi jaksoa päivässä on maksimi, jonka psyyke kestää.

Nyt loppu häämöttää, kun viimeisestä kaudesta on enää pari jaksoa jäljellä. Kuten kuvioon kuuluu, katsoja on edelleen aivan ymmyrkäisenä. Käänteitä on vaikea veikkailla, sillä kehenkään ei voi luottaa, aina paljastuu jotain yllättävää ja asetelmat vaihtuvat lennosta.

Vakoojatkin syövät arkisia lounasannoksia

Käsikirjoitus on aivan briljantti. Kuten myös näyttelijät.

Sarja pystyy loihtimaan illuusion pitkin maailmaa suhaamisesta taitavasti. Muutama ulkokuvaus ja niin ollaan Syyriassa, Iranissa, Kambodžassa tai Egyptissä. Loput hoituvat studiossa. Edullista, ja hämmästyttävän toimivaa.

Sarjassa kiehtoo myös se, kuinka se näyttää agenttien työn arkisuuden. Olet juuri pelastanut päättelytaidoillasi maan tuhoisalta terrori-iskulta, mutta sitten vaan istahdat ruuhkaiseen metroon kotimatkalle. Tai kun suurten maailmanpoliittisten selkkauksien selvittelyn lomassa siirrytään työpaikkaruokalaan. Luulisi, että ranskalaiset nauttisivat hienoja lounaita, mutta aika aneemisen näköisiä pöperöitä lautasella on, pakastevihanneksetkin vilahtavat.

Tuottaja on puhunut haastatteluissa, että kuudes kausi olisi suunnitteilla, mutta koronapandemian vuoksi kaikki on vielä epäselvää. Toivotaan, että jatkoa sarjalle saadaan.