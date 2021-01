Olemme tottuneet lapsirikkaalla Pohjois-Pohjanmaalla siihen, että meidän ei tarvitse katsoa mittatikun kanssa syntyvyyslukuja.

Tosiasia kuitenkin on, että väestönkasvun on arvioitu taittuvan myös meillä 2030-luvulla. Viimeiset tilastot syntyvyydestä kertoivat tilanteen alueellamme kohentuneen, mutta huoltosuhteemme kehitykseen on yhä kiinnitettävä erityistä huomiota. Laskeva syntyvyys tietää alueellisten haasteiden lisäksi kasvupotentiaalin supistumista työikäisen väestön määrän vähetessä sekä yleisesti kestävyysvajeen kasvua.