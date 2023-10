”Eihän tätäkään olisi osannut odottaa”, voisi mainostekstiä siteeraten todeta VTT:n tutkijoiden Muoniossa noin kolme viikkoa sitten kohtaamasta tilanteesta.

VTT testasi Lapin olosuhteissa robottiauto Marttia ja sen ominaisuuksia. Kaikki sujui hyvin, kunnes:

– Ajoimme niin kovaan hyttyssateeseen, että kaikki automaatio lakkasi toimimasta 50 kilometrin matkalla, tiimin vetäjä ja tutkija Matti Kutila kuvaa.

”Hyttyssade” oli tässä tapauksessa niin tiheä ja iso itikkaparvi, että se sumensi Martin tuulilasin, anturit ja tutkat hetkeksi kokonaan. Eikä tilanne ollut ohi edes sitten, kun autolla päästiin pilvestä ulos:

– Sade- tai sumupisarat valuvat itsekseen pois. Mutta kuten kaikki tietävät, hyttyset ovat auton pinnalla kuin liimaa. Tuo kerros ei lähde kunnolla pois millään pesurilla. Robottiautossakin tarvitaan ihmiskuljettaja hankaamaan pinnat puhtaiksi.

Tunneleissa pätkii

Matti Kutila myöntää, että Muoniossa koetun kaltainen luonnonilmiö ei ollut aikaisemmin käynyt edes hänen mielessään. VTT:ssä oli varauduttu lähinnä robottiautojen perinteisiin luonnonesteisiin: lumeen, sateeseen, sumuun ja jäähän.

VTT on tutkinut näiden ”väliaineiden” vaikutusta autonomisiin eli itse ajaviin ajoneuvoihin jo toistakymmentä vuotta. Tutkimusalustoina on puolisen tusinaa erikoisvarusteltua henkilöautoa ja muuta ajoneuvoa, joita on testattu vaihtelevissa oloissa sekä Suomessa että ulkomailla.