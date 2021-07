Suomalaisohjaaja Juho Kuosmasen elokuva Hytti nro 6 on voittanut Cannesin elokuvajuhlien toiseksi arvostetuimman Grand Prix -palkinnon. Grand Prix jaettiin tänä vuonna kahdelle elokuvalle, joista toisen pokkasi iranilaisohjaaja Asghar Farhadin elokuva Ghahreman.

Kultaisen palmun on voittanut ranskalaisohjaaja Julia Ducournaun elokuva Titane.

Hytti nro 6 -elokuvan tuottajan Jussi Rantamäen mukaan tuotantotiimille suositeltiin, että palkintogaalaan kannattaa tulla isommalla porukalla, jolloin heräsi toive mahdollisesta palkinnosta.

– Kun vain muutama palkinto alkoi olla jäljellä, toiveikkuus alkoi vähän kääntyä laskuun. Yhtäkkiä ilmoitettiinkin, että Grand Prix -palkinto jaetaan Farhadin ja meidän elokuvan välillä, niin kyllä siinä räjähti melkoinen riemu ja hypimme melkein toisemme päälle, Rantamäki kertoi STT:lle lauantai-iltana.

Kuosmanen on toinen suomalainen ohjaaja, jonka elokuva on voittanut Grand Prix -palkinnon. Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä voitti Grand Prix -palkinnon vuonna 2002.

Hytti nro 6 sai aikaisemmin lauantaina myös ekumeenisen tuomariston kunniamaininnan.

Elokuva perustuu Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin, joka voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2011.

Elokuva kertoo suomalaisopiskelijan ja venäläisen työmiehen junamatkasta Venäjällä. Elokuva kuvattiin Venäjällä alkukeväästä 2020.

Pääsarjaan pääsy tuotti iloa

Rantamäki iloitsi jo siitä, että elokuva pääsi pääsarjaan ja sai hyvän vastaanoton.

– Kun saimme vielä isot levityssopimukset tehtyä etukäteen, niin ei meillä tähän palkintogaalaan ollut odotuksia, Rantamäki kertoo.

Elokuvien tuotanto- ja jakeluyhtiö Sony Classics on ostanut Hytti nro 6 -elokuvan Yhdysvaltojen esitysoikeudet, elokuvien levitysyhtiö B-Plan Distribution tiedotti jo perjantaina. Sopimus lupailee hyvää elokuvan mahdollisen Oscar-menestyksen kannalta, sillä Sony Classics on aiemmin levittänyt Yhdysvalloissa 14 parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-palkinnon voittanutta elokuvaa.

– Kyllä tiedän, että sen takia Sony elokuvan otti, että he tekevät töitä sen kampanjan eteen. Se on heille tärkeää myös Amerikan-myynnin kannalta, kertoo Rantamäki.

Voittajaelokuvan nimi lipsahti ennen aikojaan

Kultaisen palmun voittajan paljastui vahingossa jo etukäteen. Tuomaristoa johtava Spike Lee lipsautti AFP:n mukaan voittajan nimen parhaan miesnäyttelijän palkintoa jaettaessa.

Kolmanneksi arvostetuin Cannesin elokuvajuhlien Prix du Jury -palkinto jaettiin kahden elokuvan kesken. Palkinnon voittivat thaimaalaisohjaaja Apichatpong Weerasethakulin elokuva Memoria ja israelilaisohjaaja Nadav Labidin elokuva Ha'berec.

Parhaan miesnäyttelijän palkinnon voitti Laundry Jones australialaisohjaaja Justin Kurzelin elokuvasta Nitram. Parhaan naisnäyttelijän palkinnon voitti Renate Reinsve norjalaisohjaaja Joachim Trierin elokuvasta The Worst Person in the World.

Parhaan käsikirjoituksen palkinnon voittivat Hamaguchi Ryusuke ja Takamasa Oe elokuvasta Drive My Car.

Parhaan ohjaajan palkinnon voitti ranskalainen Leos Carax elokuvasta Annette.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 22:09.

Juttua päivitetty kauttaaltaan klo 23:17.