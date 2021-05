Hyrynsalmen varhaiskasvatuksessa todetut koronatartunnat ovat laajentumassa ryppääksi, kertoo Kainuun sote tiedotteessa.

Tällä hetkellä ketjussa on kuusi sairastunutta. 41 henkilöä on asetettu karanteeniin. Heistä valtaosa on alle kouluikäisiä lapsia.

Perhepäivähoidon yhdessä ryhmässä havaitut tartunnat vaikuttavat myös Hyrynsalmen palveluihin. Kunnanjohtaja Heimo Keräsen mukaan useita kaupungin työntekijöitä on joutunut jäämään kotiin lapsensa tai oman karanteeninsa vuoksi.

Tiedotteen mukaan tartunnanjäljitys on pääosin valmiina, mutta kaikkien altistuneiden testitulokset eivät ole vielä valmistuneet.

– Mahdollista toki on, että lisää tapauksia vielä ilmenee. On syytä muistaa, että virus ei ole yhtäkkiä kadonnut, vaan tartuntojen välttämiseksi ohjeiden noudattaminen on edelleen tärkeää, sanoo Kainuun soten vs.pandemiapäällikkö Tuomo Erola tiedotteessa.