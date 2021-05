Hyrynsalmen tartuntaryppäässä on todettu kolme tartuntaa jo karanteenissa olleella henkilöillä, kertoo Kainuun sote. Samassa ketjussa on yhteensä 16 positiivista testitulosta. Karanteenissa on tällä hetkellä 68 henkilöä. Virustyypitysten tulokset eivät ole vielä selvillä.

Koronaryväs levisi var­hais­kas­va­tuk­sen yh­des­tä ryh­mäs­tä, valtaosa sairastuneista on lap­sia.

– Karanteenissa olevien määrä on sitä luokkaa, että positiivisten osuus vielä kasvaa, mutta tilanne on varsin hallussa. Kontaktit on selvillä ja mikäli ohjeita noudatetaan, niin parempaan päin mennään, toteaa pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta tiedotteessa.