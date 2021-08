Pankkiryöstöjen ja murhien sarja syöksee rikosetsivä Anders Olsenin (Pilou Asbæk) syvälle hypnoosin ja henkisen manipulaation maailmaan. Suojelusenkeli perustuu tositapahtumiin. Marie Olsenia esittää Sara Soulie. Kuva: Nikola Predovic

The Guardian Angel – Suojelusenkeli

TV2 klo 21.40





Vuonna 1951 kööpenhaminalaisen pankin ryösti oudosti käyttäytynyt mies, jota alettiin epäillä hypnotisoiduksi. Yli puolen vuosisadan takainen tositapaus antoi kiehtovan pohjan Arto Halosen englanninkieliselle psykologiselle jännärille. Game of Thronesista tuttu Pilou Asbæk esittää komisario Anders Olsenia, jota tapaus vie kohti karismaattista Bjørn Schouw Nielseniä (Josh Lucas). Ohjaajaa kiinnostavat hyväksikäytön, valheen ja rikoksen teemat nousevat The Guardian Angelista vahvemmin esiin kuin varsinainen jännitys. Tapauksesta voi vetää lankoja yhtä lailla 1930-luvun Saksan mielenmaisemaan kuin tämän ajan itsemurhaterroristeihinkin. (Suomi/Tanska 2018)

Mitä odottaa kuin odotat

Liv klo 21.00





Moni haaveilee omasta vauvasta, ja some on täynnä onnellista odotusta. Lapsen saannin ja vanhemmuuden todellisuus on totta kai monimutkaisempi, elinikäinen pesti. Kirk Jonesin komediassa siltä pohjalta irtoaa keskenkasvuista kitinää, mekastusta ja tuubista puserrettua tunteilua. Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Dennis Quaid ja muutama muu kova nimi haksahti mukaan. (USA 2012)