Merja Ahon kesämökkiin mahtuu nukkumaan tilapäisesti neljä ihmistä. Myös ulkona on nukuttu asuntoautoissa ja teltoissa, hän kertoo. Kuva: Jouko Hanninen

Kihniössä sijaitsevan 20 neliön kesämökin päärakennuksessa on tupa, parvi ja pukuhuone sekä sauna. Idyllin omistaja Merja Aho on käyttänyt kaikki tilat pienessä mökissä hyväksi.

Tuvassa on levitettävä sohvasänky ja helposti pukuhuoneeseen siirrettävät kalusteet. Yhdellä seinällä on vitriini, jossa Aho säilyttää kuiva-aineita, kertakäyttöastioita ja kattiloita. Induktioliesi lepää jääkaapin päällä, ja kahvipannut on asetettu hyllylle.