Yksityiskohtia 1539 Olaus Magnuksen painattamasta Carta marinasta, ensimmäisestä Pohjolan kartasta. Perämeren pohjukkaa hallitsee hylkeenpyynti. Lohi ja kalansäilöntä tunnettiin myös. Kirkot on piirretty Tornioon, Kemiin sekä Saloisiin. Oulun (Vla) kohdalle on piirretty kirkkoa muistuttava rakennus, mutta sillä ei ole vielä kirkontornia. Samoin Iissä (Ighia) on rakennus.