Vanhan kotiteollisuuskoulun ulkoseinät ovat saaneet pintaansa muraaleja. Päätyseinän suuri maalaus on artisteilta Pallo ja Osek. Vieressä alhaalla Basdin teos ja ylhäällä Nazerin maalaus. Daft1:n tiimalasiteos (oik.) on nimeltään The Last Funk.

Kuva: Pekka Peura