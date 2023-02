Hietasaareen on suunnitteilla uudemman kerran iso huvipuisto mutta tällä kertaa sillä erotuksella, että puhutaan huvipuisto-viihdekeskuksesta. Hankkeen taustalla on edelleen Pellepyy Oy, ja paikkakin on suunnilleen sama kuin 14 vuotta sitten aloitetussa Kalevala Park -huvipuistohankkeessa.

Pellepyy Oy ja sen yhteistyökumppanit ovat jättäneet tonttivaraushakemuksen Hietasaaren huvipuistoviihdekeskuksen rakentamista varten. Asia käsitellään tiistaina Oulun yhdyskuntalautakunnassa.