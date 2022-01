Sicario

Denis Villeneuve on ohjannut kolme viime vuosien vaikuttavimpiin kuuluvaa tieteiselokuvaa. Arrival (2016), Blade Runner 2049 (2017) ja Dyyni (2021) ovat semmoinen putki mielikuvituksen liitoa ja vaikuttavia visioita, että siitä on vaikea panna paremmaksi. Osaa kanadalaisohjaaja tosin tehdä vaikutuksen myös silloin, kun jalat ovat tukevasti maassa. Sicario on toimintajännäri, joka nostaa suorituspaineita 99 prosentille kollegoista. Emily Blunt on FBI-agentti Kate Macer, joka elokuvan alussa iskee tiimeineen meksikolaisen huumekartellin turvataloon Arizonassa. Se on todellakin vasta alkua, kun seuraavaksi kohteeksi ilmoitetaan koko kartelli.

Huumesota on todellakin sotaa, jonka ruhjovan voiman ja moraalittomat käytännöt Villeneuve vyöryttää katsojan silmille. Josh Brolin ja Benicio Del Toro juonivat pomotasolla. (USA 2015)