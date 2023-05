On se torstai-ilta joka toinen viikko, jolloin Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisokahvila Kivijalkaan kokoontuu aikuista väkeä. Nuorimmat ovat alle nelikymppisiä, vanhimmat eläkeikäisiä, kirjava joukko ihmisiä, joita yhdistää huumeita käyttävä läheinen, yleensä oma lapsi.

Diakoniatyöntekijä Tellervo Kianto vetää tätä vertaistukiryhmää kahdeksatta vuotta. Päihdetyötä hän on tehnyt 25 vuotta.

Kahden tunnin tapaamiseen ei kummempia rituaaleja kuulu. Kävijöiden nimiä ei kirjata, eikä muistiinpanoja tehdä. Kukin kertoo itsestään sen verran kuin haluaa, puhuu kun siltä tuntuu tai vain kuuntelee. Myös tämänkertaisesta tapaamisesta olemme sopineet, että ryhmän jäsenet kertovat kokemuksistaan nimettöminä.

Tarjolla on kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Itse kukin etsii paikkansa piiriin asetetuilta parilta sohvalta ja tuoleilta, keskellä on sohvapöytä. Tällä kertaa paikalle on tullut kymmenen ihmistä.

He kertovat, miltä huumeriippuvuuden hoito Oulussa heidän näkökulmastaan näyttää.

Oulun seurakuntien järjestämä huumeiden käyttäjien läheisten vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Se on toiminut kohta kahdeksan vuotta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

”Poikani on ollut tällä hetkellä viisi kuukautta korvaushoidossa. Aika hyvin on mennyt ja olemme tyytyväisiä, että hän pääsi korvaushoitoon. Negatiivista on se, ettei hän ole vieläkään saanut terapiaa, jota alun pitäen luvattiin. Tällä hetkellä hänellä on meneillään hyvin vaikea kausi ja hän tarvitsisi ehdottomasti ammattiapua. Nyt hän käy silloin tällöin vaihtamassa jonkun sanan päihdehoitajan kanssa, mutta ei se ole sama asia kuin oikea terapeutti. Hänellä on työpaikka ja hän on nyt osa-aikaisesti töissä. Sääli, jos se nyt tökkää siihen, ettei hän saa mielenterveysongelmiinsa apua.”

”29-vuotias poikani on nyt toista kertaa korvaushoidossa. Hänellä on 10 vuoden käyttöhistoria. Ensimmäisen kerran hän pääsi siihen vuonna 2016. Silloin meni puolisen vuotta hyvin. Hän muutti toiseen kaupunkiin, josta isä haki hänet kotiin vuonna 2019. Hän oli asunut kadulla, oli ehtinyt tapahtua vaikka mitä, hänet on esimerkiksi puukotettu. Kesti yhdeksän kuukautta ennen kuin hän pääsi korvaushoitoon. Nyt hänelle on luvattu ADHD-tutkimukset. Kolme kuukautta on mennyt, enkä tiedä, kuinka kauan hän jaksaa enää odottaa. Hän on niin masentunut, että käytännössä hän vain nukkuu. Hänen piti päästä tutkimuksiin helmikuussa, mutta kun väliin tuli retkahduksia. Jos hän ei piakkoin pääse tutkimuksiin, niin siinä eivät kestä me, eikä kestä poikakaan.”

”Minulla on 24-vuotias poika, joka aloitti 17-vuotiaana kannabiksen poltolla, josta meillä ei ollut pienintäkään hajua. Kun hän muutti pois kotoa, oli töissä ja oli oma asunto, kuvioihin tuli Subutex ja kaikki mahdollinen. Ensimmäisestä kannabispsykoosistaan hän oli viikon Peltolassa ja eli harhoissaan. Sairaalasta pääsyn jälkeen hän retkahti ensimmäisen viikon aikana ja sama meno jatkui ja kiihtyi. Välillä oli psykooseja ja hän on ollut useamman kerran Peltolassa.

Kerran me jonotettiin viisi tuntia OYSin päivystyksessä, että saatiin poika Peltolaan. Hän kuvitteli, että hänet myrkytettiin omassa yksiössään. Peltolassa oltiin sitä mieltä, että hän voi lähteä kotiin, koska on hyvin yhteistyökykyinen ja on ottanut psykoosilääkkeen. Se oli kylläkin taskussa. Meille soitettiin, että poika on lähtenyt taksilla kotiin, mutta hän oli mennyt omalle kämpälleen, jossa meno jatkui täydessä psykoosissa. Hän on psykoosijaksojensa aikana kulkenut tuolla puukko, levypainon putki tai joku muu ase mukanaan. Joillekin on sanottu suoraan, etteivät päihteiden käyttäjät kuulu psykiatriseen hoitoon. Onko psykoosissa oleva huumeiden käyttäjä jotenkin vähemmän vaarallinen tai sairas kuin pelkästään psykoosissa oleva?”

”Minulla on 36-vuotias poika, joka aloitti päihteet 18-vuotiaana. Välillä hän raitistui, kun hän sai tyttöystävänsä kanssa lapsen, ja oli neljä ja puoli vuotta töissä. Sitten hän alkoi käyttää alkoholia, tuli avioero ja huumeet kuvioon. Runsas vuosi sitten hänelle tuli voimakas psykoosi. Hommasin hänet psykiatriselle osastolle, jossa häntä pidettiin kolme päivää. Hän asui luonani kolmisen kuukautta. Hänelle tuli kohtauksittain psykooseja, kuuli ääniä, näki tarkka-ampujia, kuvitteli että joku tappaa hänet tai hän tappaa jonkun. Sain hänet toisen kerran psykiatriselle, taas häntä pidettiin siellä kolme päivää.

En pystynyt nukkumaan ja sanoin pojalle, että en voi pitää häntä kotona. Hän asuu nyt toisella paikkakunnalla mökillä. Huoli on silti jatkuva. Äitini ja siskoni auttavat häntä, ilman heitä hän olisi heitteillä. Asuin isossa talossa, mutta muutin asumaan asuntovaunuun, että voin hyvällä omallatunnolla sanomaan pojalleni, ettei meille mahdu.

Olen tehnyt huoli-ilmoituksia, mutta kun hän ei koe sairauden tunnetta, niin ei ole valmis hakemaan apuakaan. Psykiatrit sanovat, että ei ole pakkohoidon tarvetta. Meillä on suvussa skitsofreniaa ja se voi olla minunkin pojallani. Mutta kun häntä pidetään vain päihdeongelmaisena, häntä ei tutkita. Pitääkö oikeasti tapahtua jotakin, kuka vastaa, jos minun lapseni esimerkiksi harhakohtauksissaan tappaa jonkun?”

Yllätyn, miten muidenkin kertomuksissa toistuu sama teema, pahat mielenterveysongelmat päihderiippuvuuden lisäksi. Ehkä nämä ihmiset ovat alkaneet lääkitä pahaa oloaan huumeilla. Tai huumeiden käyttö on laukaissut mielenterveyden häiriöitä. Näitä läheiset miettivät.

Kianto sanoo, että hän näkee päivittäin, miten tiiviisti mielenterveys- ja päihdeongelmat kietoutuvat toisiinsa, oli kysymys alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäytöstä.