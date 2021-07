Koronapandemian aikana huumausaineita on ollut poliisin mukaan Suomen markkinoilla hyvin saatavilla ja huumausaineiden käyttö on lisääntynyt. Amfetamiinin käyttö on jätevesitutkimusten mukaan jopa ennätystasolla.

Poliisin mukaan Subutex-kaupalla tehdään tällä hetkellä erittäin suuria voittoja. Muutaman euron kappalehintaan Ranskasta hankitut Subutex-tabletit myydään Suomessa pääkaupunkiseudulla muutamalla kympillä ja muualla Suomessa hinta nousee 50–100 euroon tai yli.