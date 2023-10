Tapahtumassa sytytetään kynttilät kirkon portaille huumeiden vuoksi poisnukkuneiden muistolle. Kuva: Aarne Ormio

Oulussa vietetään huumeisiin kuolleiden muistopäivää tiistaina 7. marraskuuta tuomiokirkossa.

Kello 18–19 vietettävällä muistotilaisuudella halutaan kunnioittaa huumeisiin kuolleiden muistoa ja ottaa osaa läheisten suruun.

Tapahtumassa sytytetään kynttilät kirkon portaille huumeiden vuoksi poisnukkuneiden muistolle.

Tilaisuudessa on mahdollisuus hiljentyä ja jakaa suru yhdessä samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Muistopäivässä on mukana myös seurakunnan päihdetyö, joka tarjoaa keskusteluapua paikan päällä.

Näyttely kuvaa rinnakkaismaailmaa

Sofia seurakuntakeskuksessa Oulun Isollakadulla avautuu V*tunpaskat huumeet -näyttely marraskuun 11. päivänä.

Näyttelyn kuvien ja kuvakollaasien takana on päihteitä käyttävän lapsen äiti Sari Lahtinen. Näyttelyn maalaukset ja piirustukset on luonut kuvataiteilija Tuomas Hallivuo. Kun elämästä tuli peli -runo on runoilija Anniina Holma-Suutarin käsialaa.

Monelle päihde- ja vankilamaailmaan joutuneelle läheiselle vertaistuki on ollut pelastus. Taiteilijat toivovat, että näyttelyn teokset herättäisivät keskustelua, muuttaisivat asenteita ja lisäisivät ymmärrystä.

Näyttelyn teokset kuvaavat rinnakkaismaailmaa, johon kukaan ei haluaisi kuulua, jota monelle ei ole olemassa, mutta joka on kuitenkin totisinta totta.