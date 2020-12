Puolitoistavuotias Jerry Pereira esitteli keittiötaitojaan ja osallistui ahkerasti kotitöihin helmikuussa 2020. Kissa Dumlekin viihtyi keittiössä. Kuva: Jarno Pellinen

Kysyimme tutkija Tarja Marjomaalta Työtehoseurasta ja korvausjohtaja Jussi Korpelaiselta Lähi-Tapiolasta vastauksia asioihin, jotka askarruttavat ihmisiä astianpesukoneen käytössä ja hoidossa.

Kumpi on astianpesukoneessa käytännöllisempi, aterinkori alhaalla vai oma ylätaso?

Tämä on asia, johon astianpesukoneen ostaja joutuu ottamaan kantaa. Aluksi Mielellä oli patentti ylhäällä sijaitsevaan aterintasoon, mutta sen umpeuduttua tasosta on tullut suosittu kaikilla valmistajilla. Tutkija Tarja Marjomaa sanoo, että kysymys on makuasia, mutta usein yläkori kuitenkin koetaan paremmaksi.