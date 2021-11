Suomi juhli lauantaina Marcus Forssin tekemää 0–1-osumaa. Kuva: Fehim Demir

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on tiistai-iltana Helsingin Olympiastadionilla kovassa paikassa. Vastassa on hallitseva maailmanmestari Ranska, ja Huuhkajilla on mahdollisuus lunastaa MM-jatkokarsintapaikka.

– Saimme upean tuloksen ja oli fantastinen peli Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Se varmasti nosti kovasti itseluottamustamme, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva sanoi maanantaina.