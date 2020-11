Sofia/Helsinki

Teemu Pukki tuuletti maalinsa jälkeen. Kuva: VASSIL DONEV

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkoi vahvoja otteitaan Kansojen liigassa. Sunnuntaina Huuhkajien jalkoihin jäi Bulgaria, jonka Suomi voitti vieraskentällä 2–1.

Huuhkajat sai otteluun komean alun, kun Robert Taylor petasi Teemu Pukille tekopaikan. Pukki laukoi pallon seitsemännellä minuutilla varmasti takanurkkaan.

Jatkoa seurasi avauspuoliajan lisäajalla. Tällä kertaa Pukki laukoi, ja Bulgarian maalivahti Martin Lukov torjui eteensä. Robin Lod tälläsi Suomen pomppupallosta 2–0-vierasjohtoon.

Suomi pelasi tasapainoisen avauspuoliajan ja haki terävästi murtautumispaikkoja. Bulgarialla oli avauspuoliajalla vaikeuksia päästä huippupaikoille. Kotijoukkueen paras maalipaikka tuli 27. minuutilla, mutta Galin Ivanovin pukkaus meni ohi.

Avauspuoliajan ikävä suomalaisuutinen oli Joel Pohjanpalon loukkaantuminen. Pohjanpalon nilkka vääntyi avausjakson loppupuolella, ja hänen ottelunsa päättyi siihen. Keskiviikkona Ranskaa vastaan maalin tehnyt Marcus Forss tuli Pohjanpalon tilalle.

Bulgaria piti jo avausjaksolla vastustajaansa enemmän palloa, mutta se pyöritti peliä lähinnä Suomen puolustusmuodon ulkopuolella.

Hradecky torjui ensimmäisen rangaistuspotkun

Toiselle puoliajalle kotijoukkue tuli terävästi ja sai tunnin kohdalla rangaistuspotkun Tim Sparvin kaadettua Dominic Jankovin. Samalla Sparvin varoitustili täyttyi, joten hän on sivussa ensi keskiviikon Wales-ottelusta.

Ivanov laukoi rangaistuspotkun, mutta Lukas Hradecky venyi komeaan torjuntaan. Muutamia minuutteja myöhemmin Paulus Arajuuri pelasi palloa kädellään, ja tuomiona oli jälleen rangaistuspotku Bulgarialle. Hradecky oli laukauksessa hyvin mukana, mutta Dimitar Ilievin kuti painui maaliin.

Toinen puoliaika oli kaukana Suomen parhaista esityksistä, mutta avausjakson maalit riittivät niukkaan voittoon.

– Oli vaikea peli. Sanoisin, että heikoin pelimme viime aikoina. Saimme kairattua voiton, mikä kertoo joukkueen luonteesta. Bulgaria pääsi viemään peliä enemmän kuin toivoimme, Pukki sanoi V Sportin haastattelussa.

Päävalmentaja Markku Kanerva mylläsi odotetusti avauskokoonpanonsa uusiksi keskiviikon Ranska-harjoitusottelusta.

Suomen maalilla pelasi Hradecky. Kenttäpelaajista avauksessa olivat puolustuslinjassa Nikolai Alho, Joona Toivio, Paulus Arajuuri ja Jere Uronen. Keskikentän laidoilla aloittivat Robin Lod sekä Robert Taylor ja keskustassa Glen Kamara sekä kapteeni Tim Sparv. Hyökkäyskaksikkona aloitti Teemu Pukki ja Joel Pohjanpalo.

Lod ei ollut syksyn Kansojen liigan peleissä käytettävissä, mutta nyt hän palasi suoraan avaukseen ja teki maalin.

Huuhkajat kohtaa keskiviikkona Walesin

Suomi on kerännyt viidestä Kansojen liigan pelistään 12 pistettä ja on jäänyt kärjessä keikkuvasta Walesista pisteen. Yhden pisteen kerännyt Bulgaria on lohkon jumbona.

Suomi päättää Kansojen liigan urakkansa ensi keskiviikkona vieraskamppailulla Walesia vastaan, joten Huuhkajilla on yhä mahdollisuus lohkovoittoon ja nousuun Kansojen liigan korkeimmalle tasolle.

Wales voitti sunnuntaina kotikentällään Irlannin 1–0.