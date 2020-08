Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen totesi Ylen keskiviikkoillan A-Studion haastattelussa, että koronaviruksen toinen aalto on jo alkanut Suomessa.

Tuomisen mukaan toinen aalto käynnistyi heinäkuun ensimmäisen viikon jälkeen.

– Siihen asti tartunnat laskivat tasaisesti, ja sen jälkeen tartunnat ovat tasaisesti nousseet.

Tuomisen mukaan tartuntojen lisääntyminen liittyy ihmisten liikkumisen kasvuun. Hän pitää kehitystä huolestuttavana ja uskoo, että tartuntamäärien kasvu jatkuu, jos muutosta ihmisten käyttäytymisessä ei tapahdu.

– Ennusteeni on, että jos me jatkamme samalla tavalla, silloin meillä on ongelma käsissämme jo kuukauden kuluessa. Kyllä meidän täytyy jotakin tehdä, jotta me saamme nousukäyrän katkaistua, hän kertoi Ylelle.

Hallitus pohtii parhaillaan uusia toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Terveyden ja hyvivoinnin laitos THL pohtii parhaillaan myös suositusta kasvomaskien käytölle. Ylen mukaan suositus saadaan todennäköisesti lähipäivien aikana.