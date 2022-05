Suomessa on todettu todennäköisesti ensimmäinen apinarokkotartunta Video: MTV Uutiset

Suomessa on todettu todennäköisesti ensimmäinen apinarokkotartunta. Asiasta kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

HUSin mukaan aikuisella miespotilaalla on todettu orthopox-ryhmään kuuluvan viruksen aiheuttama tartunta. Orthopoxviruksia ovat apina- ja isorokkovirukset.

Tartunta todettiin tänään keskiviikkona. HUSin mukaan tartunta on saatu Eurooppaan suuntautuneella matkalla. Potilas on sairaanhoitopiirin mukaan kotihoidossa ja hänellä on korkea kuume ja rakkuloita. Hänen kanssaan läheisessä kontaktissa olleet on jäljitetty ja heitä on ohjeistettu tartunnan leviämisen estämiseksi.

HUS kertoo, että lopullinen varmistus apinarokkotartunnasta saadaan loppuviikolla.

Apinarokkoa esiintyy pääasiassa Länsi- ja Keski-Afrikassa. Tartunnan saaneet ihmiset ovat tavallisesti olleet tekemisissä villieläinten kanssa ja taudin tarttuminen ihmisestä toiseen on ollut harvinaista.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on todettu muutaman viikon aikana useita kymmeniä apinarokkotapauksia. Tartunnan saaneet henkilöt eivät ole matkustaneet alueilla, joilla apinarokkoa tavallisesti esiintyy.

HUSin mukaan suurimmassa osassa tapauksista tartuntojen epäillään liittyvän miesten väliseen seksiin. Tauti tarvitsee usein hyvin läheisen kontaktin tarttuakseen ihmisestä toiseen.

Apinarokko voi aiheuttaa rakkuloita erityisesti kasvoihin ja muualle kehoon sekä sukuelinten alueelle. Lisäksi se voi aiheuttaa kuumetta ja yleistä sairauden tunnetta. Tauti paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa. Se voi kuitenkin olla vakava erityisesti heillä, joiden puolustuskyky on muun sairauden tai lääketieteellisen hoidon vuoksi heikentynyt.