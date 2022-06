Suomessa on todettu todennäköisesti toinen apinarokkotartunta, kerrotaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiedotteessa. Tartunnan saanut henkilö on kotihoidossa.

Lopullinen varmistus tartunnasta saadaan, kun näytteen analysointi valmistuu.

Suomen ensimmäinen apinarokkotartunta varmistui viime viikon torstaina. Kumpikin tartunta on saatu todennäköisesti Eurooppaan suuntautuneelta matkalta.

Apinarokon ensioireita voivat olla kuume, päänsärky, turvonneet imusolmukkeet, selkäkipu, lihaskivut ja väsymys. Iho-oireet alkavat yleensä 1–3 päivää kuumeen alkamisen jälkeen. Rakkulamaista ihottumaa muodostuu erityisesti kasvoihin, käsien tai jalkojen alueelle.

HUSin ylilääkäri Asko Järvinen kehottaa ottamaan puhelimitse yhteyttä terveydenhoitoon sekä hakeutumaan testiin, jos epäilee itsellään apinarokkotartuntaa.

Riski tartunnalle on suurempi, jos henkilöllä on edeltävän kolmen viikon aikana ollut kontakti apinarokkoa sairastavaan ihmiseen, henkilö on matkustanut alueella, jolla apinarokkoa esiintyy tai henkilöllä on ollut lukuisia seksikumppaneita.

Eri Euroopan maissa viime aikoina todetut apinarokkotartunnat ovat suurimmalta osin liittyneet miesten väliseen seksiin.

HUS ei tiedota jatkossa enää yksittäisistä apinarokkotartunnoista. Asiasta tiedotetaan, jos tapausten määrät lähtevät selkeään kasvuun. HUS ilmoittaa kaikki apinarokkotartunnat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.