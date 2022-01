Helsingissä koronatestit eivät ole pysyneet tartuntojen perässä. Kuva: Mauri Ratilainen

Päivittäiset koronatartunnat ovat nousseet ennätystasolle Suomessa omikronin rajun leviämisen takia.

Tiistain luku oli lähes 5 500 uutta tartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raportoima määrä on kuitenkin rajusti alakanttiin, sillä testaus on tukossa etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa omikrontartuntoja on eniten.