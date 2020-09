Ihmiset kävelivät läpi tulvivan naapuruston keskiviikkona Orange Beachin alueella Yhdysvaltojen Alabamassa. Kuva: DAN ANDERSON

Sally-myrsky on aiheuttanut vakavia tulvia Yhdysvaltojen eteläosissa. Yli puoli miljoonaa ihmistä on ollut ilman sähköä Floridan ja Alabaman osavaltioissa. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja yksi on kateissa Alabamassa.

Sally saapui Yhdysvaltojen etelärannikolle varhain keskiviikkona kakkoskategorian hurrikaanina, mutta laantui päivän aikana trooppiseksi myrskyksi.

Hitaasti liikkunut myrsky on tuonut mukanaan runsaita sateita ja tulvia. Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanikeskus kutsui tulvia historiallisiksi ja katastrofaalisiksi.

Joillain alueilla vettä on satanut yli puoli metriä vuorokauden aikana. Yksi tulvista pahiten kärsineistä alueista oli Pensacolan kaupunki Floridassa, jossa vettä satoi neljän tunnin aikana saman verran kuin tavallisesti neljässä kuukaudessa. Asiasta kertoi kaupungin pelastuslaitos CNN:n mukaan.

Kadut tulvivat Sally-myrskyn tuomien rankkasateiden takia Alabamassa keskiviikkona.

Vettä oli kaupungissa paikoin niin paljon, että tiet muistuttivat jokia. Reutersin mukaan vesi on noussut jopa puolentoista metrin korkeudelle.

– Se oli vain jatkuvaa sadetta ja tuulta, kertoi Pensacolan asukas Preity Patel Reutersille.

Ainakin 377 ihmistä on pelastettu tulvien keskeltä Floridassa, kertovat CNN ja The New York Times. Etsintä- ja pelastustoimet oli vaarallisten olosuhteiden takia osittain keskeytettävä yön ajaksi. Yksi vaaratekijä oli veden mukana ajautuva roju.

Näkymä kuin sota-alueella

Vesi tulvi kaduille Alabaman satamassa keskiviikkona. Yhdysvaltojen kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan tulvat Alabamassa ja Floridassa ovat historiallisia ja katastrofaalisia.

Näkymä myrskyn runtelemilla alueilla Alabamassa ja Floridassa oli keskiviikkona kaoottinen. Myrsky vahingoitti koteja, repi puita juurineen irti maasta ja katkoi voimajohtoja. Tulvaveden lisäksi tuhoutuneet sillat ja vaurioituneet tiet vaikeuttivat liikkumista.

Alabaman paikallismedian mukaan ruokakaupat oli keskiviikkona suljettu ja vesi poikki.

– Näyttää aivan sota-alueelta, kertoi Alabaman Gulf Shoresin kaupungissa asuva Doris Stiers CNN:lle.

Stiers tarkasteli muuttunutta naapurustoaan rantakotinsa ulkopuolella.

– Paljon vahinkoa, koteja on tuhoutunut ja kattoja poissa. En ole saanut palveluita, minulla ei ole ollut sähköä tai internet-yhteyttä. Huono yö.

Rankkasateiden aiheuttamat tulvat vaikeuttivat liikkumista Yhdysvaltojen eteläosassa keskiviikkona.

Tasan 16 vuotta sitten hurrikaani Ivan iski samalle alueelle. Se rantautui Yhdysvaltoihin kolmoskategorian hurrikaanina. Ivan tappoi kaikkiaan 57 ihmistä Yhdysvalloissa ja aiheutti miljardien tuhot.

– Syyskuun 16. päivä ei näytä olevan hyvä päivä Pensacolalle, kommentoi Floridan Escambian piirikunnan apulaissheriffi The New York Timesin mukaan.

Myrskyisä vuosi

Ennusteiden mukaan Sally-myrsky liikkuu läpi Georgian ja jatkaa matkaansa koti Etelä- ja Pohjois-Carolinan osavaltioita torstain ja perjantain aikana. Rankkasateet ja tulvat ovat mahdollisia myös näillä alueilla. Ihmisiä on määrätty evakuoitaviksi laajoilla alueilla Yhdysvaltojen etelärannikolla.

Atlantilla on pauhannut tänä vuonna useita myrskyjä, sillä Sally oli jo 18. nimetty myrsky Atlantilla tänä vuonna.

Samaan aikaan Sallyn kanssa Atlantilla on myös kolme muuta nimettyä myrskyä, mikä kertoo siitä, että käynnissä on yksi kaikkien aikojen aktiivisimmista hurrikaanikausista Atlantilla.

Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaation tutkijoiden mukaan hurrikaanien voimakkuus ja tuhoisuus on lisääntynyt 1980-luvulta lähtien ilmaston lämmetessä.

Juttua päivitetty kauttaaltaan uusilla tiedoilla 17.9.2020 kello 14.30.