Luonnonvarakeskus on siirtänyt puroihin myös aikuisia kutuvalmiita taimenia. Kuva: Jarmo Kontiainen

Luonnonvarakeskus (Luke) ottaa käyttöön palvelun, jonka avulla voidaan seurata Hupisaarten taimenten vaelluskäyttäytymistä.

Kaloja seurataan niihin asennettavan PIT-mikrosirun avulla. Mikrosiru on samanlainen, mitä kissojen ja koirien tunnistusmerkinnässä käytetään.

Hupisaarilla valtaosa merkityistä kaloista on ollut taimenia, mutta merkattujen joukossa on myös harjuksia ja lohia. Lisäksi Luken Hupisaarten puroihin siirtämät aikuiset kutuvalmiit taimenet ovat PIT-merkittyjä. Taimenia on siirretty puroihin syksystä 2018 alkaen.

Luken palvelussa on eroteltu kesänvanhat eli alle vuoden ikäiset ja yli vuoden ikäiset poikaset sekä aikuiset puroihin siirretyt taimenet. Palvelu tarjoaa myös tietoja kalojen alkuperästä.

Luken erikoistutkija Pauliina Louhi kertoo, että tietoja on saatavilla siitä, onko poikanen syntynyt Hupisaarilla, onko poikanen mereltä nousseiden tai Hupisaarille siirrettyjen kalojen jälkeläinen sekä tietoa yksilöiden pituudesta ja painosta.

Tuleva kevät voi olla historiallinen

Luken tiedotteen mukaan tuleva kevät saattaa olla historiallinen, sillä ensimmäiset Hupisaarilla syntyneet taimenet saattavat lähteä nyt kaksivuotiaina merivaellukselleen. Hupisaarten taimenpopulaatio ja muukin kalalajisto on vasta kehittymässä puroihin tulevien vuosien aikana.

− Syksyllä 2019 merkittiin 185 vaelluskalan saman kevään poikasta, joista neljä oli lohta ja neljä harjusta, loput taimenia. Näistä kaloista havaittiin uudelleen 28 kalaa syksyllä 2020, jolloin merkittiin yhteensä 429 0- ja 1-vuotiasta taimenen poikasta, Louhi kertoo.

Louhi toteaa, että on mahdollista, että osa Hupisaarilla syntyneistä taimenenpoikasista jää puroihin kokonaan.

− Tämä on aika iso juttu, koska Oulujoessa ei oikeastaan omaa taimentuotantoa enää ole ja nyt sitä on sinne syntynyt vuosikymmenien tauon jälkeen.