Hupisaarilla pääsee tekemään monenlaista Kuva: Pekka Peura

Oulun Hupisaarilla järjestetään lauantaina 7.10. koko perheelle tarkoitettu Hupisaarten Kutuyö -tapahtuma. Se saa nimensä taimenista, joita kutee puiston puroissa, tiedotteessa kerrotaan.

Tapahtuma-aika on kello 14–21. Ohjelmassa on muun muassa luonnonmateriaaleja hyödyntäviä ohjattuja työpajoja, opastettuja puistokierroksia, kalojen tarkkailua, taikuutta ja tulishow.

Tapahtuman aloittaa Oulu-kirjainten julkistaminen suihkulähteiden puoleisella rannalla. Päivän aikana pääsee seuraamaan myös moottorisahaveistoksen valmistumista Paratiisisaarelle.

Padon lähellä sijaitseva kalantarkkailukoppi on avoinna yleisölle ja puiston padon puoleisella reunalla pääsee kiikaroimaan kaloja suoraan purosta. Hämärän laskeuduttua on mahdollista nähdä kaloja taskulampun avulla. Oma taskulamppu on hyvä olla mukana.

Puiston alueella taikuri viihdyttää lapsia neljä kertaa päivän aikana ja illan päättää tulishow. Hupisaarille on tapahtuman ajaksi lisätty grillauspaikkoja ja polttopuita.

Vastaava tapahtuma on järjestetty Hupisaarilla vuosina 2019 ja 2021. Tuolloin tapahtumat keräsivät 2 000 kävijää. Tapahtuman järjestää Oulun kaupunkiympäristöpalvelut.