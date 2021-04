Meri Oulun kesäteatterissa nähdään tulevana kesänä musiikkikomedia Sinä olit tähti.

Tavoitteena on, että näytelmä saa ensiesityksensä 30. kesäkuuta.

– Markkinointi on hirveän paljon jäljessä aikaisempia vuosia. Olemme vieläkin epävarmoja, millaiset rajoitukset kesällä on. Yleensä lippuja on ruvettu myymään tammi–helmikuun vaihteessa. Nyt olemme reippaasti myöhässä, toimitusjohtaja Jorma Yypänaho sanoo.

Tarkoituksena on järjestää näytöksiä normaalissa tahdissa: viisi näytöstä viikossa neljän viikon ajan, eli yhteensä 20 näytöstä.

Sinä olit tähti -näytelmän pääosissa ovat muun muassa Ernest Lawson, Krisse Salminen, Niko Kivelä ja Mikko Pohjola.

– Nimistä voi päätellä, että kyseessä ei ole ihan halpa juttu. Meillä on selkeät laskelmat, paljonko väkeä pitää saada paikalle. Onni on se, että Möljällä on iso katsomo. Pystymme järjestämään turvallisesti kaikennäköisiä tilaisuuksia, eikä tila ihan heti lopu kesken, Yypänaho sanoo.

Möljällä on 2 500 ihmisen kapasiteetti. Yypänaho kertoo, että turvavälit tehdään jo lipunmyyntikarttaan.

Jos kuitenkin kesäksi tulee viime kesän kaltaisia rajoituksia, ettei yli 500 hengen yleisötapahtumia saa järjestää, se voi hankaloittaa toimintaa.

Möljälle on Yypänahon mukaan suunniteltu kesäteatterin lisäksi muun muassa Jari Sillanpään, Erja Lyytisen ja ”Tulisten tenoreiden” eli Jyrki Anttilan, Tomi Metsäkedon ja Pentti Hietasen konsertteja.

Lisäksi Möljällä olisi tarkoitus nähdä myös Ismo Leikola sekä jo viime kesänä esitetty Parhaat päältä -tapahtuma.

– Toivotaan, että rokotukset menisivät suunnitelmien mukaan, ja ihmisillä olisi haluja ja innostusta lähteä kesällä erinäköisiin tapahtumiin.