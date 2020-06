Hupisaaret-mobiilipeliä voi pelata Hupisaarten alueella. Pelissä on valittavina kolme eri peliversiota. Kuvakaappaukset valikosta, Hupisaarten marjapelistä ja Hupisaarten ruususta. Kuva: Luonnonvarakeskus Luke

Oulun Hupisaaren luontoon, taiteeseen ja historiaan voi tutustua uuden mobiilipelin avulla. Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo tiedotteessa, että Hupisaaret-peli tutustuttaa puistossa vierailijan alueen tärkeimpiin kohteisiin.

Mobiilipelistä on kolme eri versiota, joita voi pelata puistoalueella liikkuessaan.

Kaikki pelin versiot ovat karttapohjaisia, ja pelaaja näkee ruudulta reaaliajassa puistoalueella kulkemansa matkan.

– Virkistäytymistä hakevalle matkailijalle Hupisaarten kaupunkipuisto on helposti saavutettava kohde Oulun kaupungin keskustassa. Kännykät ovat nykyään lähes kaikilla mukana, joten peli on mainio tapa tutustua Hupisaarten kohteisiin, erikoistutkija Pauliina Louhi Lukesta kertoo tiedotteessa.

Pelisovellus on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta tai Google Play -sovelluskaupasta.

Uuden pelin ylläpitäjänä toimii Oulun Museo- ja tiedekeskus Luuppi.

Hupisaaret-mobiilipeli on Luken toteuttaman HUBI – Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtaamispaikkana -hankkeen tuotos. Hanke on saanut rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen myöntämänä Euroopan aluekehitysrahastosta. Oulun kaupunki on hankkeen osarahoittaja.