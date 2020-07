Kempeleen Kyläkaupassa kevään pyöräkysyntä on yllättänyt. Kuva: Janne Körkkö

Korona-aika on ollut kulta-aikaa pyöräbisnekselle. Moni on sijoittanut myös sähköavusteiseen menopeliin, joiden suosio on ollut kasvussa jo pari vuotta.

Maksimissaan 25 kilometrin tuntivauhtiin avustavat pyörät ovat nopeita ja kevyitä polkea, mutta miten ne vaikuttavat pyöräilijän kuntoon? Viekö avusteisuus pyöräilystä urheilun positiiviset vaikutukset?