Uroksen uusi toimitusjohtaja Rauno Jokelainen haluaisi mieluummin keskittyä firman tuotekehityksen pyrkimykseen eteenpäin uusille sektoreille kuin parin vuoden takaisiin asioihin. Kuva: Jarmo Kontiainen

Teknologiayhtiö Uroksen uusi toimitusjohtaja Rauno Jokelainen myöntää, että mediamylläkkä yhtiön tiimoilla on haitannut Uroksen toimintaa.

Media on kiinnostunut yhtiöstä, kun Sveitsissä asuvan Jyrki Hallikaisen pääosin omistama, pienen oululaisen tuotekehitysporukan innovaatioista ponnistanut yhtiö on viime vuosina kertonut hämmästyttävän suurista miljardiliikevaihdoista ja satojen miljoonien eurojen liikevoitosta. Toisaalta on esimerkiksi tiedossa, että yhtiö ei ole maksanut veroja Suomeen juuri lainkaan.