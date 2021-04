Huoltovarmuuskeskuksen kohutuista maskikaupoista epidemian alkuvaiheissa on saatu ratkaisu virolaisessa tuomioistuimessa. Kuva: Arttu Laitala

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on voittanut myös ylemmässä oikeusasteessa Virossa kiistan, joka koskee kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän yhtiön kanssa tehtyjä miljoonien eurojen maskikauppoja.

Tallinnassa toimiva ylempi tuomioistuin piti keskiviikkona voimassa Harjun käräjäoikeuden aiemman ratkaisun, jonka mukaan Huoltovarmuuskeskus sai purkaa maskikaupat Jylhän Look Medical Care -yhtiön kanssa ja periä ennakkomaksun takaisin. Kyse on yli 2,6 miljoonasta eurosta, mikä on puolet suunnitellun kaupan kauppahinnasta.

Harjun käräjäoikeus katsoi heinäkuussa, että kaupan purkamiseen on riittävät perusteet, koska Jylhän yritys ei pystynyt toimittamaan kasvosuojaimia sovitun määräajan mukaisesti.

Rahat olivat jäädytettyinä virolaisessa pankissa. Käräjäoikeuden mukaan pankissa heräsi epäilys rahanpesusta, kun pienen yrityksen tilille ilmaantui huomattavan suuri summa. Lisäksi Jylhä oli oikeuden mukaan aiemmin valehdellut veroviranomaisille.

Jylhä valitti päätöksestä ylempään oikeusasteeseen, joka asettui nyt samalle kannalle kuin käräjäoikeus. Ylemmän oikeusistuimen ratkaisusta kertoi STT:lle tuomioistuimen edustaja sähköpostitse. Ratkaisuun voi vielä yrittää hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta.

Kymmenen miljoonan maskitilauksista nousi valtava kohu

HVK:n epäonniset maskikaupat tulivat viime keväänä julkisuuteen, kun Suomen Kuvalehti uutisoi sekavasta tilanteesta. Kävi ilmi, että maskeja oli tilattu noin 10 miljoonalla eurolla ulosottoveloissa olleelta Onni Sarmasteelta sekä Jylhältä.

HVK:n mukaan Sarmasteen toimitus poikkesi tilatusta niin suojavarusteiden laadun kuin määrän osalta. Sarmasteen toimittamat maskit eivät HVK:n mukaan soveltuneet sairaalakäyttöön, ja se teki kaupasta tutkintapyynnön.

Sarmaste taas on sanonut, ettei tilauksessa edes pyydetty sairaalatason maskeja. Jylhän tilaus jäi jumiin, koska virolainen pankki jäädytti Jylhälle siirretyt rahat.

Keskusrikospoliisi (KRP) aloitti HVK:n maskikaupoista esitutkinnan viime vuoden huhtikuussa. Asiassa on tutkittu törkeää petosta ja törkeää rahanpesua. Poliisi ei ole vahvistanut epäiltyjen nimiä, mutta Sarmaste on kertonut olleensa pidätettynä ja kiistävänsä rikosepäilyt. Tutkinnan aikana on takavarikoitu varoja noin kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa.

Toukokuussa KRP tiedotti tutkivansa, onko myös HVK:ssa syyllistytty asiassa rikokseen. Kolmea ihmistä on epäilty luottamusaseman väärinkäytöstä. Yle kertoi, että yksi epäillyistä on irtisanottu johtoryhmän jäsen Jyrki Hakola. Hän kiisti STT:lle syyllistyneensä rikokseen.

Jylhää oikeusasioissa edustava Kari Uoti on sanonut aiemmin, ettei Jylhä ole rikoksesta epäiltynä asiassa.