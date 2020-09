Oululainen elektroniikka-alan yritys Screentec valmistaa suojavisiirejä ja hengityssuojaimia. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on kohonnut hieman alkusyksyn aikana, kertoo Huoltovarmuuskeskus kuukausittaisessa tilannekuvassaan. Samaan aikaan varusteiden varastotilanne on parantunut ja suojaimia on tällä hetkellä hyvin saatavilla.

Tämän hetken arvion mukaan kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 400 000–820 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) tarvitaan noin 5 000–10 000 kappaletta vuorokaudessa. Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 42 000–113 000 kappaletta vuorokaudessa.

Huoltovarmuuskeskus kuvaa suojainten riittävyyttä viisiportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tällä hetkellä kaikkien suojavälineiden riittävyys asettuu tasolle hyvä.

Kaikkien suojavarusteiden saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on parantunut. Myös esimerkiksi hengityssuojainten ja suojavaatteiden kotimaiset toimitukset ovat osittain alkaneet, mutta osa odottaa vielä tarvittavia sertifikaatteja.

Huoltovarmuuskeskus siirtyy syksyn aikana suorahankinnoista hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin.

Huoltovarmuuskeskus ylläpitään suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.