Kerttu Niskanen hiihti voiton Tour de Skillä Lenzerheidessa. Kuva: Mikko Halvari

Kerttu Niskanen on voittanut hiihdon maailmancupin osakilpailun Sveitsin Lenzerheidessa. Tour de Skin toisena etappina käydyssä kilpailussa Niskanen kukisti toiseksi sijoittuneen Ruotsin Ebba Anderssonin 18,2 sekunnilla.

Maailmancupin osakilpailuvoitto on Niskaselle uran kolmas. Hän on aiemmin voittanut Tour de Skin etapin juuri Lenzerheidessa vuonna 2014 ja Cognessa vuonna 2019. Jokainen voitto on tullut kymmenen kilometrin perinteisen matkalla.

– Tänään oli hyvä päivä, ja sukset toimivat hyvin. Nautin kilpailemisesta korkeassa ilmanalassa, Niskanen sanoi voittajan tv-haastattelussa.

Suomalaisista kymmenen parhaan joukkoon hiihtivät myös Krista Pärmäkoski (4:s) ja Johanna Matintalo (9:s).

Lue lisää: Kerttu Niskasen uralta puuttuu kirkkain kruunu