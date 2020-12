Suuri osa suomalaisia käy Kauneimmat Joululaulut -tapahtumassa vuosittain. Arkistokuva. Kuva: Sari Junnonaho

Verkkoon siirretyt Kauneimmat Joululaulut -Facebook-tapahtumat ovat poikineet lukuisia huijausyrityksiä, kerrotaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkon tiedotteessa.

Rikolliset ovat tehtailleet kymmeniä Kauneimmat Joululaulut -valetapahtumia, joiden tarkoituksena on saada tapahtumaan osallistuva esimerkiksi luovuttamaan luottokorttitietonsa vääriin käsiin.

Seurakuntien ja Suomen Lähetysseuran järjestämät Kauneimmat Joululaulut -verkkotapahtumat ovat olleet tänä vuonna erittäin suosittuja, kun koronaepidemia on estänyt varsinaisten tilaisuuksien järjestämistä.

Huijausyrityksiä oli erityisen paljon 9. joulukuuta Tampereen seurakuntien järjestämän Kauneimpien joululaulujen yhteydessä. Huijarit olivat jakaneet tapahtuman sivuilla sekä seurakunnan Facebook-sivuilla linkkejä ulkopuolisille sivustoille, joilla vaadittiin luottokorttitietojen antamista ennen kuin suoratoisto alkoi.

– Ainakin muutama henkilö oli päätynyt luottokorttitietojen antamiseen. Tapauksesta kertonutta opastettiin tekemään rikosilmoitus ja sulkemaan kortti, sanoo Tampereen seurakuntien viestintäjohtaja Sami Kallioinen.

Rikosilmoitus tehty

Suomen Lähetysseura on tehnyt huijauksista rikosilmoituksen sekä ilmiantanut ne Facebookille.

Kauneimmat Joululaulut -valetapahtumia on Facebookissa nyt paljon. Suomen Lähetysseura vetoaa suomalaisiin, jotta he tekisivät Facebookille ilmiantoja valetapahtumista. Oikeat Kauneimmat Joululaulut -tapahtumat ovat aina ilmaisia, ja lahjoittaminen on vapaaehtoisia.

Kauneimpien Joululaulujen järjestäjät eivät ole ainakaan vielä saaneet Facebookilta apua tilanteeseen.

Myös poliisin valtuudet ja mahdollisuudet toimia tilanteessa ovat rajalliset.

– Poliisi pystyy pysäyttämään rahaliikenteen nopeasti, jos rahat ohjautuvat Suomeen. Mikäli taustalla on kansainvälistä rikollisuutta, asiaan puuttuminen huomattavasti vaikeampaa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisilaitokselta.

Risu korostaa, että tärkeintä on kertoa tapahtuneesta avoimesti sekä varoittaa huijausyrityksistä.

– Rikosilmoituksen tekeminen on kuitenkin tärkeää ja auttaa myös asiakasta, sillä sen perusteella saattaa saada esimerkiksi luottokorttifirmoilta rahaa takaisin, Risu toteaa.

Kansainvälistä rikollisuutta

Poliisin mukaan verkossa tapahtuva tietojen kalastelu on yleistynyt.

– Tämä on rikolliselle helppo tapa toimia: tavoitat ison määrän ihmisiä minkä tahansa instituution nimissä, Risu sanoo.

Poliisin mukaan luottokorttitietoja kalasteleva sivu voi olla missä vain, ja tilinsiirrot päätyvät yleensä kansainvälisille tahoille. Huijarit käyttävät apunaan esimerkiksi valeyrityksiä, joita perustetaan ja lopetetaan niin nopeasti, että poliisin on vaikea seurata niitä.

Risu sanoo, että Facebookin kanssa toimiminen on poliisillekin haastavaa, koska se ei vastaa aina kovin nopeasti edes poliisin tietopyyntöihin.

– Se on yhdysvaltalainen yritys, joka toimii Suomessa, mutta noudattaa Yhdysvaltain lakeja.

Kauneimpia Joululauluja on laulettu vuodesta 1973 lähtien. Viime vuonna Kauneimmat Joululaulut -kampanja keräsi 1 165 000 euroa. Lähetysseura tukee keräysvaroilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 20 maassa.