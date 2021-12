Helsinki/Kourou

James Webb -teleskooppia kuljettava raketti laukaistiin Ranskan Guayanasta joulupäivänä. Kuva: NASA/Bill Ingalls HANDOUT

Tähtitieteilijöiden pitkä odotus tuli lauantaina päätökseensä, kun yli kahdeksan miljardia euroa maksanut ja lukuisia kertoja myöhästynyt James Webb -avaruusteleskooppi laukaistiin onnistuneesti avaruuteen.

Teleskooppi laukaistiin Ariane 5 -kantoraketin mukana Ranskan Guayanasta iltapäivällä Suomen aikaa joulupäivänä. Teleskoopin on tarkoitus matkata noin 1,5 miljoonan kilometrin päähän Maasta niin kutsuttuun Lagrangen pisteeseen, jossa se kiertää Aurinkoa maapallon seurana.

Teknologisesti edistyksellisen James Webbin on tarkoitus toimia jo 31 vuotta sitten avaruuteen laukaistun Hubble-teleskoopin seuraajana. Teleskoopin odotetaan keräävän uutta tietoa muun muassa maailmankaikkeuden alkuajoista.

James Webbin valmistamiseen osallistuivat Yhdysvaltain avaruushallintovirasto Nasa, Euroopan avaruusjärjestö Esa ja Kanadan avaruusjärjestö.

Infrapunakameransa ansiosta James Webb pystyy tarkkailemaan maailmankaikkeuden ensimmäisenä syttyneiden tähtien muinaista valoa 13,5 miljardin vuoden takaa. Tämä vanha valo on punasiirtymän vuoksi muuttunut jo infrapunavaloksi.

– James Webb voi nähdä kimalaisen jättämän lämpöjäljen Kuun etäisyydeltä, kuvaili hankkeen perustajiin kuuluva John Mather avaruusteleskoopin infrapunakameran herkkyyttä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yli kuusi metriä leveä peili

Kolmen vuosikymmenen aikana työstetyn James Webbin hinta on noin 8,5 miljardia euroa, eli suurin piirtein saman verran kuin Suomi maksaa Lockheed Martinille uusista F-35-hävittäjistä.

James Webbin peili on halkaisijaltaan 6,5 metriä, eli se yli kaksi kertaa leveämpi kuin Hubblen vastaava. Peili on rakennettu yhteensä 18 kuusikulmaisesta osasta, jotka antavat peilille sen mehiläisenkennoa muistuttavan ulkoasun.

James Webbin kaukaisesta määränpäästä on paljon tehokkaampi tarkkailla kylmää avaruutta, kun Maapallo on enää pieni ympyrä näkökentässä. Peiliä suojaa lisäksi viisikerroksinen, ohuesta kaptonista tehty aurinkosuoja, jonka on tarkoitus blokata auringon valo.

– Aurinko, Maapallo ja Kuu ovat ne kolme isoa kappaletta, jotka täytyy saada varjon taakse. Sen jälkeen peili näkee ainoastaan kylmän avaruuden, eikä enää niitä lämpimiä kappaleita, kertoi STT:lle ennen laukaisua Aalto-yliopiston avaruustekniikan apulaisprofessori Jaan Praks.

Koska teleskooppi laukaistaan niin kauas, pelkkä matka kestää noin kuukauden. Matkan aikana aurinkosuoja aukeaa, mikä on teknisesti prosessin herkimpiä vaiheita.

Suurempi ja paljon kylmempi peili kuin Hubblessa

Praksin mukaan James Webb on todella suuri harppaus Hubbleen verrattuna.

– Hubble laukaistiin avaruuteen 31 vuotta sitten, teknologia on sen jälkeen mennyt paljon eteenpäin.

Hubblessa oli Praksin mukaan pari uutta teknologista ratkaisua, kun taas James Webbissä niitä on kymmenkunta. Teleskooppi on Praksin mukaan niin suuri kuin nykyteknologialla on mahdollista kuljettaa raketilla avaruuteen.

Siinä missä Hubblen peili oli stabiloitu 288 kelvinin (15 celsiusasteen) lämpötilaan, James Webbin lämpötila avaruudessa on alle 50 kelviniä (–223 celsiusta).

– Peilin koko ja lämpötila ovat ne tärkeimmät parametrit, Praks selittää.

Teleskoopin toimiminen näin kylmässä lämpötilassa vaatii todella hyvää eristystä, ja se on ollut yksi hankkeen suurimpia teknologisia haasteita.

James Webb -avaruusteleskooppi laukaistiin avaruuteen – näin se sujui Video: MTV

Kun James Webb on päässyt perille määränpäähänsä, käydään läpi käynnistelytoimia. Teleskoopin avaamisen jälkeen se jäähdytetään ja kalibroidaan. Yhteensä valmisteluun kuluu Nasan mukaan puolisen vuotta. Varsinainen työnsä James Webbin on määrä aloittaa kesäkuussa.

