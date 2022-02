Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky (kättelevistä miehistä oikealla) on vedonnut ulkomaihin, että ne antaisivat aseapua Ukrainalle. Kuvassa presidentti Zelensky vierailulla sotavoimien luona lähellä Donetskia. Presidentin pressipalvelun välittämä kuva on otettu ennen Venäjän laajaa hyökkäystä. Kuva: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO

Useat tahot – niin tavalliset kansalaiset kuin poliitikotkin – ovat vaatineet Suomea antamaan Ukrainalle apua myös aseiden muodossa. Asevientiä on näkyvästi vaatinut muun muassa oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Selvittämisen aika on nyt ohi. Uudistan eilisen Kokoomuksen vaatimuksen, että hallituksen on pikaisesti kokoonnuttava ja korjattava eilinen päätös ja lähetettävä aseita Ukrainaan puolustustaistelun tueksi. Käsityksemme mukaan sopivaa materiaalia on. Nyt on kiire, Orpo kirjoitti maanantaiaamuna Twitterissä.