Oulun poliisilaitos tutkii kahta rikosvyyhtiä, joissa aikuisten miesten epäillään saaneen alaikäiset lapset tekemään erilaisia seksuaalisia tekoja korvausta vastaan. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan noin kymmeneltä lapselta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa. Kyse on ollut pääosin 13–15-vuotiaista lapsista, joiden joukossa on ollut sekä tyttöjä että poikia.