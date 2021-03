Perussuomalaisten suosio kasvoi Helsingin sanomien tuoreessa gallupissa 0,4 prosenttiyksiköllä. Kantar TNS:n asiantuntija uskoo puheenjohtaja Jussi Halla-ahon suosion kasvattavan PS:n suosiota. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen

Perussuomalaiset johtaa Helsingin Sanomien gallupissa Sdp:tä suosiossa prosenttiyksikön verran. Gallupiin vastanneista suomalaisista 21,5 prosenttia äänestäisi nyt perussuomalaisia.

Perussuomalaiset kasvatti suosiotaan helmikuun gallupiin verrattuna 0,4 prosenttiyksikköä, kun taas Sdp:n suosio laski 0,5 prosenttiyksikköä. Kyselyn teki Helsingin Sanomille Kantar TNS, jonka tutkimusjohtaja Sakari Nurmela uskoo Sdp:n suosion heikkenemisen johtua osin pahenevasta koronatilanteesta.

– Heille samoin kuin perussuomalaisille on tullut puheenjohtajansa [pääministeri Sanna Marin] kautta yleiskannatusta. Marin on ollut takuuhenkilö koronaviruksen vastaisessa taistelussa, ja nyt kun asetelma on saattanut muuttua, se voi heijastua kannatukseen, Nurmela arvioi.

Kolmanneksi suurin puolue gallupissa oli kokoomus, jota äänestäisi tällä hetkellä 16,0 prosenttia vastaajista. Kokoomuksen tulos laski 0,4 prosenttiyksikköä.

Kannatustaan gallupissa kasvatti selvästi eniten keskusta, jonka suosio nousi 0,8 prosenttiyksikköä 11,8 prosenttiin. HS:n mukaan vaikuttaa siltä, että keskustan kannattajissa on tapahtunut liikehdintää kannastaan epävarmojen leiristä puolueen taakse.

Gallupin perusteella kesäkuuhun siirretyistä kuntavaaleista voi tulla tiukat tämänhetkisen tilanteen perusteella.