Helsingin Sanomien mukaan pääkaupunkiseudulla elää vähintään kymmeniä ihmiskaupan uhriksi joutuneita alaikäisiä.

Vaikka kattavaa arviota pääkaupunkiseudulle päätyneiden ihmiskaupan alaikäisien uhrien määrästä on mahdotonta antaa, ovat tapaukset kasvussa maahanmuuttovirasto Migrin mukaan.

Alaikäiset ihmiskaupatut ovat usein pakkotyön, pakkoavioliitojen tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän sekä uhreja auttavan Rikosuhripäivystyksen mukaan he ovat usein Suomeen ulkomailta muuttaneita nuoria, kuten esimerkiksi turvapaikanhakijoita.

HS:n mukaan alaikäisiä lapsia on otettu Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään kuluvan vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana seitsemän. Viime vuonna uusia alaikäisiä ihmiskaupan uhreja tuli järjestelmään yhteensä 14 ja toissa vuonna kymmenen.

Suurin osa heistä on pakkotöihin joutuneita. Kuten aikuisillakin uhreilla myös alaikäisillä työhön pakotetuilla yleisintä on ravintoloissa ja siivousalalla tapahtuva hyväksikäyttö. Usea pakkotyöhön joutunut alaikäinen on tyypillisesti turvapaikanhakija esimerkiksi Irakista tai Afganistanista.

– Hyväksikäyttäjään on alaikäisellä uhrilla usein muukin suhde kuin se, että tämä on työnantaja. Usein hyväksikäyttäjä on tuttavana luvannut auttaa nuorta, Rikosuhripäivystyksen erityisasiantuntija Saara Pihlaja kertoo HS:lle.

Tänään vietetään ihmiskaupan vastaista päivää.