Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toivoo, että Veikkauksen rahapelituottojen ja järjestöjen saamien avustusten yhteys katkaistaisiin välittömästi, kertoo Helsingin Sanomat.

Rahapeliautomaatit pitäisi Mykkäsen mielestä poistaa myös kaupoista, huoltoasemilta ja ravintoloista.

Mykkäsen mukaan yhteys pitää katkaista, jotta Veikkauksen asemasta ja peli­haitoista pystyttäisiin käymään keskustelua.

– Viime vuosien aikana on käynyt yhä selvemmäksi, että monet vaikuttajat, jotka arvojensa puolesta olisivat hyvin huolissaan peliriippuvaisista ja pelaamisen haitoista, varovat tätä aihetta, koska se vaarantaa heille läheisten järjestöjen tulot, hän kertoo HS:lle.

Mykkäsen mukaan pelaamisen aiheuttama riippuvuus muistuttaa huumeriippuvuutta.

– Vaikka kannattaisi vapaata markkinataloutta, on perusteltua, että näin pahaa riippuvuutta aiheuttavan palvelun tarjontaa säädellään. Pitää myös pystyä keskustelemaan siitä, missä määrin tällaisen palvelun tarjontaa ylipäätään sallitaan Suomessa, hän sanoo HS:lle.

Kokoomuksen piiristä Veikkauksen asemaa ja pelien tarjontaa on arvosteltu aiemminkin: esimerkiksi Helsingin pormestariksi vastikään nimitetty Juhana Vartiainen on kritisoinut Veikkauksen ristiriitaista toimintaa pelihaittojen ehkäisyssä, samoin kansanedustaja Elina Valtonen. Mykkäsen mukaan asiasta on keskusteltu myös kokoomuksen eduskuntaryhmässä.