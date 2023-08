Kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on suosituin ehdokas presidentiksi Helsingin Sanomien (HS) tuoreessa kyselyssä. Haavistoa pitäisi hyvänä valintana presidentiksi 43 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kyselyssä toiseksi eniten kannatusta saa kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb, jota pitäisi hyvänä valintana 41 prosenttia vastaajista. Stubbin kannatus on tuplaantunut toukokuun vastaavasta kyselystä.

Kokoomuksen Alexander Stubb on noussut toiseksi suosituimmaksi aivan vihreiden Pekka Haaviston kantaan HS:n presidenttigallupissa. Kuva: KIMMO BRANDT

HS:n kysely tehtiin tämän viikon keskiviikkona ja torstaina eli sen jälkeen, kun kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli maanantaina ilmoittanut pyytävänsä Stubbia puolueen ehdokkaaksi. Stubb itse kertoi julkisesti suostuvansa ehdokkaaksi keskiviikkona.

Kolmantena HS:n kyselyssä on Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Mika Aaltola, jota pitäisi hyvänä valintana 33 prosenttia vastaajista.

Täpärästi hänen perässään on Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn 32 prosentin kannatuksella.

Viidenneksi kyselyssä tulivat perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja Sdp:n komissaari Jutta Urpilainen. Kumpaakin piti hyvänä valintana presidentiksi 16 prosenttia suomalaisista.

HS:n kyselyyn vastasi tällä viikolla reilut 1 200 ihmistä. Mielipidetiedustelussa pyydettiin valitsemaan 26 nimen listasta kaikki ehdokkaat, jotka olisivat vastaajien mielestä hyviä valintoja seuraavaksi presidentiksi. Myös listan ulkopuolelta sai mainita nimen.

Kyselyn virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ilta-Sanomilla sama kärki mutta eri järjestys

Myös Ilta-Sanomat (IS) julkaisi vastaavan kyselynsä tulokset perjantaina. Tässäkin kyselyssä vastaajat saivat valita useita nimiä, joita he voisivat kuvitella äänestävänsä presidentiksi.

IS:n kyselyn kärkinelikko on sama kuin HS:llä, mutta järjestys on hieman erilainen. Kyselyn ylivoimaisessa kärjessä on Haavisto 52 prosentin kannatuksella, ja kakkossijaa pitää Upin Aaltola 36 prosentilla.

Heti Aaltolan perässä on niukasti Stubb, jota voisi äänestää 35 prosenttia vastaajista. Rehn hengittää niskaan neljänneltä paikalta 33 prosentin kannatuksella.

IS:n kyselyyn vastasi kuluneella viikolla vajaat 1 300 iältään 18–79-vuotiasta Suomessa asuvaa ihmistä. Kyselyn virhemarginaali koko otoksesta on suurimmillaan 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.