Helsinki

Petteri Orpon johtama kokoomus on Helsingin Sanomien mielipidemittauksen ykkönen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kokoomus on säilyttänyt asemansa suosituimpana puolueena Helsingin Sanomien tuoreessa mielipidemittauksessa. Sen mukaan kokoomusta äänestäisi nyt 20,8 prosenttia vastaajista.

SDP ja perussuomalaiset ovat uudessa kyselyssä tasoissa 19,3 prosentissa.

Kokoomuksen kannatus on edelliseen kyselyyn verrattuna laskenut puoli prosenttiyksikköä. Perussuomalaisten kannatuksesta on huvennut 0,7 prosenttiyksikköä. SDP on noussut yhden kymmenesosan.

Kannatusalhossa pitkään rämpinyt keskusta oli uudessa kyselyssä kirinyt 1,1 prosenttiyksikköä ja sai nyt 10,7 prosentin kannatuksen.

Vihreät pakitti 1,1 prosenttiyksikköä 8,3 prosenttiin. Näin heikkoa kannatusta vihreille ei ole Helsingin Sanomien kyselyissä mitattu sitten vuoden 2015 alun. Kannatus on laskenut alle puoleen ennätysnoteerauksesta vuoden 2017 elokuussa, jolloin puolueelle mitattiin 17,5 prosentin tuki. Mittauksen toteuttanut Kantar Public arvioi, että vihreät on menettänyt kannatustaan sekä SDP:lle että vasemmistoliitolle.

Vasemmistoliitolle kysely lupasi 0,2 prosenttiyksikön nousua 8,2 prosenttiin.

RKP:n ja kristillisdemokraattien kannatukset olivat pysyneet melko vakaina, 4,5 ja 4 prosentissa. Liike Nytille oli luvassa 2,2 prosenttia. Ryhmä muut puolueet sai 2,7 prosentin kannatuksen. Kasvua oli puoli prosenttiyksikköä edelliseen mittauksen verrattuna.

Mielipidemittaukseen haastateltiin puhelimitse liki 2 600 henkilöä ajanjaksolla 13. helmikuuta – 17. maaliskuuta. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Haastatelluista 29 prosenttia ei kertonut puoluevalinnastaan tai sanoi, etteivät aio käydä äänestämässä.