Pyhäjoen ydinvoimalan venäläisen pääurakoitsijan Suomen-yhtiöt ovat jättäneet maksamatta laskujaan Suomeen, kertoo Helsingin Sanomat.

Kyseessä on Titan-2:n Suomeen perustamat yhtiöt eli Titan-2 Finland -osakeyhtiö sekä sen sivuliike.

Helsingin Sanomien mukaan osakeyhtiöllä ei ole ollut varsinaista liiketoimintaa Suomessa. Siitä huolimatta se on jättänyt maksamatta kaksi sadan euron laskua verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Verottajalla on puolestaan viime vuoden osalta 2855 euron saatavia sivuliikkeeltä. Lisäksi se on jättänyt maksamatta muita pienempiä maksuja. Maksuhäiriömerkintä on kirjattu viime syksynä. Suppeassa ulosotossa todetaan, ettei yhtiössä ole varoja velan suorittamiseen.

Sivuliike ei ole toimittanut tilinpäätöstietojaan viranomaisille yhtenäkään vuonna. Osakeyhtiön tilinpäätökset on saatu sen jälkeen, kun niitä on karhuttu.

Sivuliikkeen operaatioista vastaava johtaja Olga Minina sanoo Helsingin Sanomille, että yhtiö aikoo maksaa laskut. Hänen mukaansa maksut eivät ole este töiden jatkumiselle Hanhikivenniemellä.

Luottoluokitus kehno

Titan-2 on Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija. Se vastaa muun muassa suunnittelusta, asennustöistä sekä maa- ja vesirakentamisesta.

Luottotietoyhtiö on luokitellut Fennovoiman ydinvoimalan keskeiset yhtiöt huonoimpaan mahdolliseen perintäluokkaan, mikä tarkoittaa sitä, että erääntyneiden laskujen perimisen ei arvioida onnistuvan.

Fennovoiman laitostoimittaja ja osaomistaja Rosatom on vahvasti kytköksissä Vladimir Putiniin ja Venäjän nykyiseen hallintoon.

Suomeen rekisteröidyn Titan-2:n sivuliikkeen johdossa on ollut henkilö, jota Venäjällä epäillään kymmenien miljoonien eurojen kavalluksesta.