HPV- eli papilloomavirusrokotteen antamisaikaa on pidennetty, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rokotussarja voidaan aloittaa, kunnes nuori on täyttänyt 18 vuotta. Pidennys on väliaikainen, ja se on voimassa lukuvuoden 2022–2023 loppuun saakka.

– Korona-aikana joissakin kunnissa ei ole pystytty toteuttamaan kaikkia terveystarkastuksia ja rokotuksia. Tällä väliaikaisella ratkaisulla haluamme varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertainen mahdollisuus saada rokotussuoja papilloomavirusten aiheuttamia syöpiä vastaan, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita syöpiä, jotka voivat ilmetä esimerkiksi pään ja kaulan alueella tai peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien alueella. HPV tarttuu iho- ja sukupuolikontaktissa. Noin 80 prosenttia ihmisistä saa vakavalle taudille altistavan HPV-tartunnan elämänsä aikana.

Paras keino suojautua tartunnalta on ottaa HPV-rokote. Se estää noin 90 prosenttia kohdunkaulan syövästä ja jopa 95 prosenttia kahden yleisimmän HPV-tyypin aiheuttamista kohdunkaulan syövän esiasteista. Juuri nämä tyypit aiheuttavat myös suurimman osan syövistä.

HPV-rokote on maksuton, ja sitä tarjotaan kaikille lapsille ja nuorille alakoulun viimeisinä vuosina. Rokotussarjaan kuuluu yleensä kaksi annosta.

Jos HPV-rokotukset aloitetaan, kun nuori on täyttänyt 15 vuotta, rokotetta tarvitaan kolme annosta.