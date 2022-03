Karjasillan Kulmaksi kutsuttu kortteli sijoittuu entisen Karjasillan koulun paikalle Höyhtyän ostoskeskuksen viereen. Kuvanottohetkellä koulun purkutyöt olivat vielä kesken. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

TA-Yhtiöt rakennuttaa Höyhtyän ostoskeskuksen viereen senioreille suunnattuja vuokra-asuntoja. Arviolta kesäkuun lopussa valmistuvaan kerrostaloon tulee 77 seniorivuokra-asuntoa.

Asuntoihin voi nyt hakea asukkaaksi. Lintulammentien varteen sijoittuvassa talossa on erikokoisia yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neljän huoneen asuntoja. Pienimmät asunnot ovat 34 neliötä ja suurimmat 77,5 neliötä.

Osa asunnoista on suunnattu huonokuntoisille vanhuksille, mikä on huomioitu asuntojen varustelussa.

Talon maantasokerrokseen tulee 56-neliöinen toimistotila, johon etsitään vielä vuokralaista.

Asuntojen haku on alkanut ja se on avoinna 28. maaliskuuta saakka. Asunnot B1-B41 on suunnattu huonokuntoisille vanhuksille ja hakemuksen liitteeksi on tarvitaan asiantuntijan lausunto, jolla voi todistaa kuuluvansa tähän erityisryhmään. Toisen portaan asuntoihin vastaavaa lausuntoa ei vaadita.

Kohteen pääurakoitsijana toimii Hartela Pohjois-Suomi Oy ja talon arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehdit M3 Oy.